Im Schuh: Mann versteckt Kräutermischung vor Polizei

Die verwunderlichsten Verstecke finden Menschen manchmal, um Drogen zu verstecken. So auch ein 27-jähriger, den die Polizei in Hof in der Wunsiedler Straße gestern kontrolliert hat. Die Streife hat gemerkt, dass der junge Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln steht und haben ihn deshalb durchsucht. In seinen Schuhen haben sie dann eine geringe Menge einer Kräutermischung gefunden. Gegen den Mann haben die Beamten ein Strafverfahren nach dem Neue psychoaktive-Stoffe-Gesetz eingeleitet.

(Symbolbild)