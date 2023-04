Im Mietwagen Waffe ausgepackt: Fahrer alarmiert Polizei

Ein 45-Jähriger hat in München im Auto eines Fahrtdienstvermittlers eine Pistole ausgepackt und später einen Polizisten mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der Mann wurde festgenommen und muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten, wie das Polizeipräsidium München am Mittwoch berichtete.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag, als der 45-Jährige als Fahrgast in dem Auto saß. Während der Fahrt zeigte er dem 32 Jahre alten Fahrer eine Schusswaffe, die er danach in seiner Jackeninnentasche versteckte. An der Zieladresse im Stadtteil Solln stieg er aus und verschwand.

Der geschockte Fahrer alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den 45-Jährigen jedoch dort nicht mehr ausfindig machen. Erst nach intensiven Ermittlungen gelang es der Polizei, den Fahrgast zu identifizieren.

Spezialkräfte der Polizei durchsuchten am Dienstagabend die Wohnung des Mannes und nahmen ihn fest. Dabei bedrohte er den Angaben zufolge die Beamten mit einer Schreckschusswaffe, die er in der Hand hielt.

Bei der Festnahme wurde niemand verletzt. In der Wohnung fanden die Ermittler eine weitere Schreckschusswaffe und Munition. Den notwendigen Waffenschein besitzt der 45-Jährige laut einem Polizeisprecher nicht.

Der Tatverdächtige müsse sich nun wegen Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten. Er wurde in einem Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung untergebracht.