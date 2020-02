ILS Hochfranken: Einsätze wegen Sabine

Bereits jetzt zeigen sich die ersten Auswirkungen vom Sturmtief Sabine. In Thron, Issigau, in Haidengrün, Spielberg, Heidelheim, Steinselb fällt im Moment der Strom aus. Das teilt die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf ihrer Facebook-Seite mit. Viele Einsätze laufen derzeit; Die Einsatzkräfte mussten zu Verkehrsunfällen mit verletzten Personen ausrücken. Außerdem hat es Einsätze wegen weggerissener Fasaden gegeben. Insgesamt schätzt die ILS die Lage aber als stabil ein. Auch Straßen musste an einigen Stellen gesperrt werden. Mehr dazu hört ihr auch im Euroherz-Service. Die ILS bittet, Autofahrten – insbesondere durch Waldstücke – zu vermeiden.

update um 07:43 Uhr:

Das Sturmtief Sabine hat auch die Integrierte Leitstelle Hochfranken über den Morgen beschäftigt. In einigen Bereichen ist der Strom ausgefallen – derzeit arbeiten die Energieversorger daran, das zu beheben. Außerdem mussten die Einsatzkräfte einige Straßen in der Euroherz Region sperren. Die ILS hat in der Zeit von 4 bis 7 Uhr am morgen rund 90 unwetterbedingte Einsätze vermittelt. Am häufigsten sind die Einsatzkräfte zum Szenario Baum über Fahrbahn ausgerückt. Auch abgedeckte Dächer oder lose Fasadenteile haben die ILS beschäftigt. Außerdem sind zwei Personen gegen umgestürzte Bäume gefahren und haben sich dabei leicht verletzt. Das schreibt die ILS auf ihrer Facebook-Seite.