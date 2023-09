Illegales Autorennen in Hof: Führerscheine und Autos beschlagnahmt

Illegale Autorennen haben in ganz Deutschland schon für Tote gesorgt – es waren meist Menschen, die gar nicht daran beteiligt waren. In Hof haben sich gestern Abend drei Autofahrer ein Rennen in der Innenstadt geliefert. Einer der Fahrer ist daraufhin an einen Ampelmast am Q-Bogen geprallt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben jetzt über den Stand der Dinge informiert:

So Heiko Mettke von der Hofer Polizei. Ob die Raser ihren Führerschein und ihre Fahrzeuge wieder zurückbekommen, entscheidet später das Gericht. Auch die Führerscheinstelle wird daran beteiligt sein, so Mettke. Möglicherweise müssen die Fahrer sogar eine MPU über sich ergehen lassen, also kurz für medizinisch-psychologische Untersuchung.

Der Unfall sorgt außerdem für Ampelausfälle am Q-Bogen: