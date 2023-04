Illegales Autorennen auf der A93? Hofer Verkehrspolizei sucht Zeugen

Am Abend des 23. März ist es auf der A93 kurz vor der Anschlussstelle Schönwald zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Die Verkehrspolizei Hof sucht jetzt nochmal Zeugen. Es besteht nämlich der Verdacht, dass es sich um ein illegales Autorennen gehandelt hat. Ein 36-jähriger Fahrer eines goldenen VW Golf hat einen anderen Golf in einer langen Linkskurve verbotenerweise überholt. Er ist dabei ins Schlingern geraten und von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin hat er den Windschutzzaun durchbrochen und ist in einen Baumbestand geflogen. Die Feuerwehr hat die beiden schwerverletzten Insassen aus dem Wrack befreit. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Die Beteiligten könnten sich im Vorfeld auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio in der Hofer Hans-Böckler-Straße getroffen haben.

Die Polizei sucht nun Personen, die Hinweise zum möglichen Treffen der beiden Fahrzeuge, einem VW Golf GTI in goldener Farbe mit Hofer Kennzeichen und einem VW Golf R in blauer Farbe mit Vogtländer Kennzeichen, am Parkplatz in der Hans-Böckler-Straße und zur späteren Fahrt – wie gegenseitiges Überholen – auf der B 15 und der A 93 geben können.