Illegaler Drogenhandel und Waffen entdeckt

Bei vier Hausdurchsuchungen in den Regionen Aschaffenburg, Main-Spessart und in Hanau sind Drogen sowie Waffen sichergestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg teilte am Montag mit, dass bei vier Männern im Alter zwischen 29 und 33 Jahren 2158 Gramm Marihuana, 470 Gramm Haschisch und 29 Gramm Amphetamin sowie Messer, eine Armbrust und Schusswaffen gefunden wurden.

Die Verdächtigen waren ins Visier der Polizei geraten, weil sie in größerem Umfang mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Die Aktion wurde am vergangenen Dienstag zeitgleich bei den vier Männern durchgeführt. Gegen zwei von ihnen wurde ein Haftbefehl ausgestellt, der jedoch wieder aufgehoben wurde. Zunächst wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und des unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt.