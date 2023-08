Illegale Rennen und Nötigung? Hochzeitskorso sorgt für Ärger auf der A72

Die eigene Hochzeit ist für viele einer der schönsten und wichtigsten Tage im Leben. Ihre Freude zeigen viele dann zum Beispiel mit einem Autokorso. So ein Hochzeitskoros aus Tschechien hat am Wochenende aber für viele Probleme auf der A72 gesorgt. Die Autos waren hupend und mit eingeschalteter Warnblinkanlage zwischen der Anschlussstelle Chemnitz-Süd und Hof unterwegs. Dabei sind einige Teilnehmer aber Rennen gefahren und haben sich auch noch gefilmt. Sie hätten andere Verkehrsteilnehmer dadurch behindert und gefährdet, so die Polizei Zwickau in einer aktuellen Mitteilung. Vier Autos aus dem Hochzeitskorso hatte die Polizei aus dem Verkehr gezogen. Jetzt wird geprüft, ob sie sich wegen illegalen Straßenrennens in Verbindung mit Nötigung verantworten müssen.