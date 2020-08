Illegale Bauarbeiter auf Baustellen gefasst

Ingolstadt/München (dpa/lby) – Bei Kontrollen auf zwei Baustellen in Ingolstadt und München ist das Zollamt auf mehr als 20 Bauarbeiter ohne Aufenthaltstitel und Arbeitsgenehmigung aufmerksam geworden. In Ingolstadt entdeckte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Donnerstag 14 illegal Beschäftigte auf einer Baustelle, wie das Hauptzollamt Augsburg am Freitag mitteilte. Einige der bosnischen, kosovarischen und serbischen Staatsangehörigen arbeiteten demnach schon seit Jahren illegal auf Baustellen im Bundesgebiet. Die Arbeiter kamen wieder auf freien Fuß, sollen aber ausgewiesen werden. Auch gegen die Arbeitgeber wird ermittelt.

Auf einer Münchner Großbaustelle wurden zehn serbische Bauarbeiter verhaftet, teilte das Hauptzollamt München am Freitag mit. Sie hatten auch über das Auslaufen ihrer befristeten Arbeitsvisa Ende Juni hinaus auf der Baustelle gearbeitet. Sie wurden nach ihrer vorläufigen Festnahme Anfang August zur Ausreise aufgefordert. Ein Verfahren um mehrjährige Einreisesperren wurde eingeleitet, die Ermittlungen auch gegen den serbischen Arbeitgeber laufen.