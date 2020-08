Illegale Autorennen und Raser: Fallzahlen in der Region nur leicht gestiegen

Nicht erst seit dem tödlichen Raserunfall von Selb bekommen viele den Eindruck, dass die Anzahl der Raser immer höher wird. Die Statistik für die Landkreise Hof und Wunsiedel zeigt über die letzten fünf Jahre dagegen nur einen leichten Anstieg an Geschwindigkeitsüberschreitungen. Rasereien, wie Fluchten vor der Polizei, oder illegale Autorennen in der Tuningszene sind in den letzten beiden Jahren insgesamt 82 Mal zur Anzeige gebracht worden. Die Polizei bittet hier die Bevölkerung, auch wachsam zu sein:

so Tobias Dörfler vom Polizeipräsidium Oberfranken. Dennoch betont die Polizei auch, dass sich die Mehrzahl der Verkehrsteilnehmer in Oberfranken vorbildlich auf den Straßen verhält.

(Symbolbild)