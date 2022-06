Illegale Autohändler-Karten: Verteiler in Plauen erneut erwischt

„Wir kaufen jedes Auto – Zustand egal“ – Die meisten von uns dürften schon mal so ein Kärtchen in der Windschutzscheibe ihres Autos gehabt haben. In Plauen verteilt eine Person solche Kärtchen auch sehr fleißig – obwohl es verboten ist. Bereits im Mai haben Mitarbeiter am Schloßberg den Kärtchenverteiler erwischt – vergangene Woche trieb er sich schon wieder rum, diesmal auf der Röntgenstraße. Seine Kärtchen haben die Mitarbeiter beschlagnahmt, die Geldstrafe für den Verteiler fällt diesmal höher aus.

Für so eine Verteilung braucht es eine Erlaubnis der Stadt, heißt es aus dem Rathaus. Da die meisten Flyer oft als Müll auf der Straße landen, genehmigt die Stadt das in der Regel nicht. Wer sie trotzdem verteilt, muss bis zu 500 Euro zahlen. Die Stadt Plauen bittet weiter um Hinweise zu solchen Kärtchenverteilern.

Mitteilungen können an folgende Telefonnummern erfolgen:

03741/291-2734 oder 03741/291-2736.