Illegale Autohändler-Karten: Stadt Plauen bittet um Hinweise

„Wir kaufen jedes Auto – Zustand egal“ – Solche Schilder hängen ab und zu in den Windschutzscheiben der Autos. In der Stadt Plauen sind diese Flyer aber verboten. Zum einen weil es dafür eine besondere Erlaubnis der Stadt braucht. Zum anderen landen die Flyer meist ohne Einwilligung der Besitzer an den Autos und enden schließlich oft als Müll auf der Straße. Die Verteilung solcher Flyer ohne Erlaubnis kostet bis zu 500 Euro Strafe. Die Verursacher müssen aber erstmal gestellt werden. Kürzlich sei das auch gelungen, teilt die Stadt Plauen mit. Dabei hätten Mitarbeiter am Schloßberg einen Kärtchenverteiler erwischt und bei ihm einen Karton mit 5.000 solcher Flyer gefunden. Im droht ein Bußgeld in dreistelliger Höhe. Auf den Kärtchen stehen oft nur Telefonnummern, die keinen Rückschluss auf den Verursacher zulassen. Daher kann die Stadt Plauen die Täter nur auf frischer Tat ertappen. Die Stadt Plauen bittet daher um weitere Hinweise zu solchen Kärtchenverteilern.

Mitteilungen können an folgende Telefonnummern erfolgen:

03741/291-2734 oder 03741/291-2736.