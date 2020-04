Illegal Müll im Kulmbacher Land entsorgt: Polizei ermittelt 46-jährige Hoferin als Täterin

Müll einfach in der Natur ablagern ist kein Kavaliersdelikt. Das bekommt eine 46-jährige Frau aus dem Hofer Land zu spüren. Sie hat mehrfach illegalerweise ihren Müll in Grafengehaig im Kulmbacher Oberland am Straßenrand und im Wald entsorgt. Die Stadtsteinacher Polizei wurde schon Mitte Februar auf die Ablagerungen aufmerksam gemacht. Die Beamten konnten die Frau als Täterin identifizieren, weil sie in den Müllsäcken Gegenstände fanden, die eindeutig der 46-Jährigen zugeordnet werden konnten. Die Frau selbst schweigt zu den Vorwürfen. Neben einem saftigen Bußgeld erwarten die Dame auch noch die Kosten für die ordentliche Entsorgung ihres Mülls.

