Illegal entsorgt: Spaziergänger findet totes Kalb im Wald

Immer wieder entsorgen Menschen ihren Abfall illegal in den Wäldern oder anderen Stellen der freien Natur. Das sind größtenteils Verpackungen von Lebensmitteln oder Flaschen – aber auch Schlachtabfälle oder sogar Tierkadaver. Wie die Pressestelle der Stadt Plauen mitteilt, hat ein Spaziergänger vor wenigen Tagen ein drei Wochen altes Kalb gefunden. Das Tier hat in einem Waldstück zwischen Theuma und Bergen gelegen. Die Ohrmarken des Kalbs hat der Besitzer vor der Entsorgung entfernt, um seine Spuren zu verwischen, so die Sachgebietsleiterin Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Tierarzneimittel im Landratsamt des Vogtlandkreises, Bettina Thoß. Tote Tiere unterliegen dem Tierkörperbeseitigungsrecht und können auch zu einem Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier werden, wenn sie nicht fachgerecht entsorgt werden. Bei der Beseitigung von Tierkadavern oder Schlachtabfällen muss der jeweils zuständige Zweckverband kontaktiert werden. Illegale Entsorgungen werden mit Geldstrafen von bis zu 100.000 Euro geahndet.