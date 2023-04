ILG Konradsreuth: 50 Jahre Waldsteinlauf

Das Wetter sieht zwar immer noch nicht danach aus – so langsam kommt aber der Frühling in die Region. Damit können auch die Jogger, Wanderer und Nordic Walker wieder durchstarten. Die ILG Konradsreuth veranstaltet passend dazu am Montag (01. Mai) wieder den Waldsteinlauf. Der findet heuer zum 50. Mal statt. Wer mitlaufen mag kann aus drei Strecken mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad auswählen. Los geht’s um 08 Uhr im Konradsreuther Ortsteil Martinsreuth.

Ort: Sportheim FC Martinsreuth

Anmeldung: kurz vor dem Start um 08 Uhr

Gruppelauf mit drei Strecken oder Rundkurs für Nordic Walker

Startgebühr: Erwachsene 9 Euro, Jugendliche unter 14 Jahren 5 Euro

Rücktransport vom Waldstein zum Sportheim in Martinsreuth