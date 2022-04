Ikonische Kurt-Cobain-Gitarre wird versteigert

Eine blaue E-Gitarre, auf der der Nirvana-Frontmann Kurt Cobain unter anderem seinen Hit «Smells Like Teen Spirit» spielte, wird in den USA versteigert.

Das ikonische Musikinstrument sei eines von über 1200 Stücken verschiedener Künstler, die bei einer dreitägigen «Musik Icons»-Auktion Ende Mai in New York angeboten werden, gab das Auktionshaus Julien’s Auctions am Montag (Ortszeit) in Beverly Hills bekannt.

Andenken

Cobains Gitarre, eine 1969 Fender Mustang Competition, könnte nach Schätzungen 800.000 Dollar (rund 736.200 Euro) einbringen. Sie werde erstmals in einer Auktion angeboten, hieß es. Ein Teil des Erlöses soll einer Hilfsorganisation für psychisch Kranke zugute kommen.

Cobain spielt auf der Gitarre in dem Musikvideo für den Grunge-Superhit «Smells Like Teen Spirit» von 1991 von dem Bestselleralbum «Nevermind». Legendär wurde das Lied auch durch das tragische Leben des Sängers, der sich 1994 mit 27 Jahren das Leben nahm.

Zu weiteren Cobain-Andenken in der Auktion zählen sein 1965er Dodge Dart-Fahrzeug (Schätzwert bis zu 600.000 Dollar) und ein von Cobain bemaltes Skateboard (Schätzwert bis zu 40.000 Dollar).

Im Juni 2020 hatte Julien’s Auctions mit einer Cobain-Gitarre einen Auktionsrekord aufgestellt. Seine legendäre Martin D-18E Akustik-Elektrogitarre aus dem Jahr 1959 wurde für gut sechs Millionen Dollar versteigert. Cobain spielte auf dem Instrument bei seinem legendären «MTV Unplugged»-Auftritt 1993 in New York, fünf Monate vor seinem Tod.