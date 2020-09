Ihr seid die Filmemacher: Film von Oberfranken über Oberfranken

Was macht Oberfranken aus? Die Vielfalt der Region will das Demographie-Kompetenzzentrum nun in einem Film zeigen. Das Besondere daran: Die Filmemacher sind die Menschen selbst. Unter film.demographie-oberfranken.de kann jeder seinen persönlichen Oberfranken-Moment als Videoclip hochladen – aus den Einsendungen entsteht dann ein Imagefilm. Wer an der Aktion teilnimmt hat zudem auch die Chance Preise, wie z.B. Hotelübernachtungen, Tickets für Freizeitparks, Thermen und vieles mehr zu gewinnen. Mehr Infos gibt es hier.

(Symbolbild)