Ihr könnt Leben retten: Blutspende-Tage an der Hofer Freiheitshalle

Die Blutspende-Reserven sind auch unter normalen Umständen schon öfter knapp, durch Corona drückt der Schuh jetzt besonders. Das Rote Kreuz in Sachsen meldet zum Beispiel, dass vor allem die Vorräte der Blutgruppe 0 auf einem sehr niedrigen Stand sind. Dazu kommt, dass derzeit viele Menschen und damit auch Spender im Urlaub sind. Der BRK-Kreisverband Hof kann derzeit sein Blutspende-Mobil nicht einsetzen, weil dort die Mindestabstände nicht möglich sind. Wer möchte, kann sich dafür heute und morgen an der Hofer Freiheitshalle Blut abnehmen lassen und damit vielleicht Leben retten. Möglich ist das an den beiden Tagen zwischen 12 und 19 Uhr.