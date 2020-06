Ihr habt entschieden: Radio Euroherz meldet keine Blitzer vor Schulen und Kindergärten

Mit einem Richtfest ist am entstehenden Kornberghaus der Baufortschritt dort gewürdigt worden. Die Bürgermeister aus den umliegenden (…)

Die Sommerferien 2020 werden wohl etwas anders ausfallen als sonst – wegen der Corona-Pandemie werden viele in diesem Jahr zu Hause (…)

Landkreis Wunsiedel bietet wieder Jugendsommerpass an

Jetzt wirds ernst: Prüfungen in Bayern

In die Schule gehen und die Schulbank in der Corona-Krise drücken, sind zwei paar Schuhe. Trotz der besonderen Situation in der (…)