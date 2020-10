Ihr entscheidet: Bürgerwerkstatt im Landkreis Wunsiedel zum Smarten Fichtelgebirge

Hier könnt ihr euch entfalten – das ist die Botschaft des Imagefilms Freiraum für Macher, mit dem der Landkreis Wunsiedel gestern den Deutschen Preis für Onlinekommunikation gewonnen hat. Aber er legt auch wert auf die Botschaft: Hier könnt ihr euren Landkreis mitgestalten. Das geht morgen bei einer Bürgerwerkstatt in der Fichtelgebirgshalle in Wunsiedel. Da könnt ihr entscheiden, welche Ideen aus dem Projekt Smartes Fichtelgebirge Wirklichkeit werden sollen. Insgesamt 36 Konzepte stehen zur Auswahl, darunter etwa eine Fichtelapp, eine Ehrenamtsplattform, Mobilitätsstationen oder mit dem Fichtelmarkt auch ein Online-Shop für regionale Produkte. Der Wunsiedler Landrat Peter Berek:

Die Bürgerwerkstatt in der Fichtelgebirgshalle hat zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet, coronabedingt gilt in der Halle eine Einbahnstraßenregelung für die Besucher. Ab November gehen die Siegerprojekte in die Umsetzung.