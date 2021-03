IHK zu Öffnungsschritten: Unsicherheit in der Wirtschaft weiter groß

Für viele Unternehmen in der Region gibt es nach dem Corona-Gipfel immer noch keine konkreten Öffnungspläne. Jetzt hat sich die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth zu Wort gemeldet. Das Problem: Die Lockerungen orientieren sich an den Inzidenzwerten, und die schwanken. Das sorge dafür, dass sich ständige Änderungen ergeben, ob ein Unternehmen öffnen darf oder nicht, so Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohenner. Das ließe viele Firmen ratlos und frustriert zurück. Mit einer nationalen Teststrategie wäre mehr zu erreichen gewesen, so Hohenner weiter. Gleichzeitig begrüßt sie die Bevorzugung von Hotspots bei Impfungen.