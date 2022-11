IHK warnt vor neuer Datenklau-Masche: Angebliche Steuerrückzahlung für Unternehmen in der Region

Die IHK für Oberfranken Bayreuth warnt erneut vor Phishing-Mails. Auf was muss man denn bei so einer E-Mail achten? Eine „IHK (…)

Die Energiekrise bringt viele Unternehmen in der Region ins Schwitzen. Die IHK und HWK für Oberfranken sprechen von teilweise zehn Mal (…)

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat es gegenüber der BILD Zeitung schon angekündigt, jetzt ist es fix: In Bayern entfällt die (…)

Demografischer Wandel: Oberfranken Offensiv präsentiert einzigartige Studie

Zur Bevölkerungsentwicklung in Oberfranken gibt es jetzt eine wohl in Bayern einzigartige Analyse. Vorgestellt hat sie in Thurnau der (…)