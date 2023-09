IHK warnt: Mails mit falschen QR-Codes im Umlauf

Die IHK Oberfranken Bayreuth warnt vor sogenannten „Quishing“. Dabei handelt es sich um Phishing mittels gefälschten QR-Codes. Aktuell sei eine Welle an E-Mails mit solchen falschen QR-Codes im Umlauf, schriebt die IHK. Darin heißt es, dass ohne Einscannen des Codes angeblich ein Account nicht verlängert würde. Das gefährliche sei dabei, dass Sicherheitsprogramme solche falschen QR-Codes nicht als Risiko sehen. Diese werden von den Softwares nur als Bild erkannt. Sinnvoll sei deswegen eine Multi-Faktor-Authentifizierung. Selbst wenn Kriminelle an Zugangsdaten kommen, fehle ihnen dann immer noch der zweite oder dritte Faktor, so die IHK.