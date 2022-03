IHK-Wahlen: Michael Bitzinger vertritt Gremium Hof

6900 Unternehmen in Stadt und Landkreis Hof gehören zur Industrie- und Handelskammer Oberfranken Bayreuth und durften sich an der aktuellen Wahl des IHK Gremiums Hof beteiligen. Vorstand sowie 12 Vertreter aus Hof und Umgebung können dann im April das IHK-Präsidium und einen Präsidenten oder eine Präsidentin für ganz Oberfranken bei der Vollversammlung wählen.

Mit dabei ist Michael Bitzinger. Er ist neuer Vorsitzender des IHK Gremiums Hof und Chef der Digital-Agentur Bitzinger. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Heinrich Strunz von Lamilux an, der das Amt zehn Jahre inne hatte. Als Stellvertreter bleibt Strunz jedoch im Gremium. Das hat durch die jetzige Wahl eine Art Generationswechsel durchlaufen: rund die Hälfte der 40 Mitglieder im IHK Gremium Hof sind nämlich neu reingewählt worden.

Michael Bitzinger neuer Vorsitzender des IHK-Gremiums Hof

Als Stellvertreterin gewählt wurde Lena Ritter (Geschäftsführerin ONTEC Automation GmbH), als Stellvertreter Alexander Müller (Geschäftsführer Auto Müller Beteiligungs GmbH), Maximilian Otto-Wolf (Geschäftsführer DER Reisebüro OTTO GmbH) und Dr. Heinrich Strunz (Geschäftsführer LAMILUX Heinrich Strunz GmbH). Ritter und Müller nehmen diese Funktion erstmals wahr.

Zwölf Vertreterinnen und Vertreter in die IHK-Vollversammlung gewählt

Der Gremiumsvorsitzende Bitzinger ist gesetzt, so dass noch elf weitere Vertreter für die IHK-Vollversammlung zu wählen waren. In der Wahlgruppe Industrie entfiel das Votum auf Lena Ritter, Dr. Christian Heinrich Sandler (Vorstandsvorsitzender Sandler AG), Dr. Heinrich Strunz und Ulrich Zapf (Geschäftsführender Gesellschafter Zapf GmbH & Co. KG).

Die Wahlgruppe Handel/Tourismus wird künftig vertreten durch Alexander Müller, Julia Neumeister-Baumgartner (Prokuristin Lederhaus & Pferdesport Neumeister GmbH) und Marcus Traub (Inhaber Marcus Traub -Hofer Wärschtlamo-).

In der Wahlgruppe Dienstleistungen wurden in die Vollversammlung gewählt Carolin Böhme (Geschäftsführende Gesellschafterin Willy Böhme GmbH & Co. KG, Städte- und Industriereinigung), Stefan Helmut Böhme (Geschäftsführer Böhme GmbH), Kathrin Müller-Engler (Geschäftsführerin RSG GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft) und Maximilian Otto-Wolf.