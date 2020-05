IHK-Umfrage: Corona belastet Wirtschaft in Hochfranken schwer

Die Corona-Krise belastet die Wirtschaft schwer. Das zeigt der aktuelle Konjunkturklimaindex der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth. Er ist auf einen so tiefen Wert wie zuletzt bei der Bankenkrise 2009 gefallen. Die Ergebnissen für die Region:

Im Landkreis Wunsiedel entwickelt sich die Wirtschaft etwas schlechter als im oberfränkischen Durchschnitt, grundsätzlich profitiert sie aber vom Branchenmix. Außerdem sind viele Firmen im Fichtelgebirge in Nischen tätig und damit so gut wie konkurrenzlos. Trotzdem geht die Nachfrage in fast allen Branchen zurück. Außerdem fehlen Beschäftige aus Tschechien oder Rohstoffe. Die Wirtschaft im Hofer Raum hat mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Hier ist die Lage nur etwas besser als im oberfränkischen Durchschnitt.