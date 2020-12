IHK-Saisonumfrage: Tourismus im Vogtland stark gebeutelt

Mit dem harten Lockdown sind nun wieder fast alle Branchen dicht. Besonders hart getroffen hat es den Tourismus und die Gastronomie. Das geht auch aus der Herbst-Saisonumfrage der Industrie- und Handelskammer Chemnitz hervor.

Svenja Penzel organisiert in Bad Elster Kleingruppenreisen und Safaris in Afrika. Zum ersten Mal bleiben ihre Mitarbeiter in den Weihnachtsferien zuhause, normalerweise sind der Dezember und Januar die stärkste Reisezeit. Die Staatshilfen helfen nur zum Teil, Penzel hofft jetzt auf die zweite Jahreshälfte 2021. Enrico Todt betreibt ein Gasthaus in Mehltheuer. Für ihn ist es unverständlich, dass seine Branche, die sich um Lösungen gekümmert hat, nun wieder bestraft ist. Er kann nicht richtig planen, weil die Hilfsgelder immer noch nicht angekommen sind. Der Wirt will sich weiter im Aktionsbündnis „Leere Stühle“ engagieren.

(Symbolbild)