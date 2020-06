IHK Plauen: Prüfungen unter Corona – eine Bilanz

Prüfungen sind immer eine Sondersituation, doch heuer nochmal mehr als üblich. Das Thema Corona hat auch die schriftlichen IHK-Abschlussprüfungen in dieser Woche bestimmt. Die Verantwortlichen im Vogtland ziehen trotzdem eine positive Bilanz. Rund 230 Prüfer haben an 6 Standorten den Ablauf überwacht und die Prüfungen ausgewertet – natürlich im Rahmen der Hygienebestimmungen. Die IHK bedankt sich unter diesen besonderen Umständen bei allen ehrenamtlichen Helfern. Für die Prüflinge ist es damit aber noch nicht geschafft. Bis Ende August stehen noch die mündlichen und praktischen Prüfungen an.

