IHK Oberfranken: Der Krieg in der Ukraine hat wirtschaftliche Auswirkungen auch auf unsere Region

Fast in der gesamten Welt herrscht Entsetzen über den Krieg in der Ukraine. Was plant der russische Präsident Putin? Rund 100.000 Menschen sind bereits auf der Flucht aus der Ukraine. Aktuell ist die Lage besonders in der Hauptstadt Kiew stark angespannt. Klar ist, die harten Sanktionen der westlichen Welt werden schnell folgen, die Auswirkungen bis in die Region spürbar sein. Die Bereichsleiterin International bei der IHK Sara Franke sagt gegenüber Radio Mainwelle:

Zahlreiche Unternehmen in Oberfranken stehen in wirtschaftlichen Beziehungen sowohl zur Ukraine als auch zu Russland. Das Wirtschaftsleben zu beiden Ländern ist jetzt praktisch zum Erliegen gekommen, so Franke weiter.