IHK-Konjunkturumfrage: Wirtschaft in Hochfranken atmet auf

Über die Sommermonate dürften viele Firmen in Hochfranken aufgeatmet haben. Denn die Geschäftslage hat sich deutlich verbessert. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth hervor. Derzeit läuft es in vielen Betrieben wieder rund und sie können bereits wieder auf Vorkrisenniveau wirtschaften. Nur noch 19 Prozent der befragten Firmen im IHK-Gremium Hof finden die aktuelle Geschäftslage schlecht, im Gremium Marktredwitz-Selb sind es sogar nur neun Prozent. Der Blick in die Zukunft ist allerdings sehr unsicher. Derzeit steht die Wirtschaft vor vielen Herausforderungen. Neben der Corona-Folgen gibt es da vor allem Probleme in den Lieferketten und starke Preisanstiege bei Energie und Rohstoffen. Auch gut ausgebildete Fachkräfte am Arbeitsmarkt stehen nicht zur Verfügung und es gibt viele freie Ausbildungsplätze.