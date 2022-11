IHK-Konjunkturbericht: „Ruhe vor dem Sturm“ im Fichtelgebirge

Als „Ruhe vor dem Sturm“ bezeichnet die IHK für Oberfranken Bayreuth die aktuelle wirtschaftliche Situation im Fichtelgebirge. Die Wirtschaft im Fichtelgebirge könne sich aktuell gut auf ihren Märkten behaupten, allerdings würden die Rahmenbedingungen von Tag zu Tag immer schwieriger werden. Das sagt Roman Pausch, IHK-Vizepräsident und Vorsitzender des IHK-Gremiums Marktredwitz-Selb, in einer aktuellen Mitteilung.

Insgesamt steht die Wirtschaft im Fichtelgebirge sehr gut da. Im Vergleich zur Frühjahrsumfrage hat die Geschäftslage im Herbst sogar noch einmal zugelegt. Auch in Sachen Kapazitätsauslastung sieht es gut aus: 95 Prozent der Unternehmen geben an, ein hohe oder befriedigende Auslastung zu haben. Trotzdem schauen die Betriebe im Fichtelgebirge mit Sorge auf die kommenden Monate. Demnach rechnet über die Hälfte (53 Prozent) von ihnen mit einer baldigen Verschlechterung der Geschäftslage. Ihre Hoffnung auf Besserung ganz aufgeben wollen die Firmen aber nicht. So rechnen viele Unternehmer damit, dass sich die Personallage auf dem Arbeitsmarkt in nächster Zeit verbessern wird.