IHK-Konjunkturbericht: Oberfränkische Unternehmen sind extrem verunsichert

Die Stimmung in der oberfränkischen Wirtschaft ist gerade nicht besonders rosig. Die Unternehmen sind extrem verunsichert. Das hat der Präsident der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth, Michael Waasner, bei der Vorstellung des aktuellen IHK-Konjunkturberichts gesagt. Demnach gab es bei der Frage nach der aktuellen Geschäftslage unter den Firmen deutlich mehr positive Rückmeldungen als negative. Die Erwartungen für das Jahr 2023 sind jedoch äußerst gedämpft. Noch nie seien die Konjunkturaussichten derart negativ gewesen, so Waasner weiter. Hauptursache dafür seien in vielen Branchen die Preisentwicklung bei Energie, Rohstoffen und Vorprodukten. Auch Lieferengpässe, eine drohende Energiemangellage und eine nachlassende Konsumlaune stellten die regionale Wirtschaft vor immer größere Herausforderungen.