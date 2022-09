IHK in der Euroherz-Region: Wer sich jetzt noch für Ausbildung bewirbt hat gute Chancen

Für viele junge Menschen dürfte heute ein aufregender Tag sein, denn es beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Gut 1700 Azubis in (…)

Am Donnerstag (1.9.) starten wieder viele junge Menschen ihre Berufsausbildung. Andere haben bis zum Ausbildungsstart noch etwas Zeit (…)

Gemeinderatssitzung in Berg: Energiesparmaßnahmen und Sanierung von Grundschule und Turnhalle

Nach Richtfest: Das soll die AWO-Großküche in Hof der Region bringen

Patienten in Kliniken, Bewohner von Pflegeheimen oder Kinder in Schulen oder Kindergärten. Sie alle brauchen in den Einrichtungen meist (…)