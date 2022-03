IHK: Handel mit Russland & Ukraine weitestgehend eingebrochen

Der Krieg in der Ukraine setzt sich weiter fort. Die Auswirkungen bekommen auch regionale Unternehmen zu spüren, die Geschäftsbeziehungen mit der Ukraine oder nach Russland führen. Sara Franke, Leiterin Bereich International von der IHK für Oberfranken Bayreuth:

Seit Ende des kalten Krieges hätten sich die Beziehungen in beide Länder eigentlich positiv entwickelt, so Franke weiter. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine sind diese Beziehungen nun weitestgehend zum Erliegen gekommen. Russland zählt zu den wichtigsten Lieferanten von Rohstoffen – Wie die Preise sich aufgrund der Krise entwickeln, ist noch nicht absehbar. Doch nicht nur die wirtschaftlichen Beziehungen bereiten Grund zur Sorge – die Unternehmen sorgen sich vor allem um die Gesundheit und das Leben ihrer Geschäftspartner und ihrer Mitarbeiter in der Ukraine. Für betroffene Unternehmen hat die IHK zudem eine Hotline eingerichtet. ( 0921 886-462).