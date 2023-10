IHK Gremium Selb-Marktredwitz: 104 Absolventen verabschiedet

Auf diesen Tag warten alle Auszubildenden. Wenn die Ausbildung erfolgreich beendet ist und es nur noch darum geht, das Abschlusszeugnis überreicht zu bekommen. Bei einer Feierstunde in der Stadthalle Marktredwitz hat das IHK-Gremium Marktredwitz Selb kürzlich 104 Absolventen verabschiedet. 70 in kaufmännischen und 34 in gewerblich-technischen Berufen. Acht Azubis haben ihre Ausbildung mit der Note 1 abgeschlossen.

Als Prüfungsbeste wurden ausgezeichnet:

– Alex Gärtner (Werkzeugmechaniker Einsatzgebiet: Stanztechnik, SCHERDEL GmbH, Marktredwitz)

– Thomas Gläßel (Industriemechaniker Einsatzgebiet: Feingerätebau, CeramTec GmbH, Marktredwitz)

– Jan Grieshammer (Physiklaborant, Vishay Electronic GmbH, Selb)

– Maximilian Legath (Industriemechaniker Einsatzgebiet: Feingerätebau, CeramTec GmbH, Marktredwitz)

– Marie Neuerer (Industriekauffrau, Ernst Feiler GmbH Frottier- und Chenille-Weberei, Hohenberg)

– Felix Ollert (Mechatroniker, ABM Greiffenberger Antriebstechnik GmbH, Marktredwitz)

– Simon Rickauer (Mechatroniker, SCHERDEL GmbH, Marktredwitz)

– Ekaterina Zelmanovich (Kauffrau im Einzelhandel, Susanna Geiger, Hohenberg)