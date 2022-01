IHK-Gremium Hof: Wahl noch bis zum 27. Januar

Rund 7000 Hofer Unternehmen haben aktuell die Möglichkeit, ihre Vertreter ins IHK Gremium Hof zu wählen. Für die 40 verfügbaren Sitze, haben sich 53 Kandidaten beworben.13 Sitze entfallen auf die Industrie, 11 auf den Bereich Handel/Tourismus und 16 auf den Dienstleistungssektor. Die Wahlunterlagen müssen bis kommenden Donnerstag bei der IHK eingegangen sein. Die Gewinner wählen dann in einer konstituierenden Sitzung am 7. März einen Gremiumsvorsitz aus ihren Reihen, einen oder mehrere Stellvertreter, sowie zwölf Vertreter der Vollversammlung. Der Gremiumsvorsitzende ist automatisch Mitglied in der Vollversammlung. Am 4. April wählen alle oberfränkischen Mitglieder der Vollversammlung einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten.