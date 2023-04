Über 1000 Absolventen haben ihre Ausbildung bei der IHK für Oberfranken-Bayreuth erfolgreich abgeschlossen. Die Industrie- und Handelskammer verabschiedet sie nun im Rahmen von acht Abschlussfeiern. Die Absolventen des IHK-Gremiums Hof sind heute dran. In der Freiheitshalle in Hof werden 160 Absolventen offiziell ins Berufsleben verabschiedet. Die Absolventenfeier des Gremiums Marktredwitz-Selb ist am kommenden Freitag im Rosenthal-Theater in Selb. Dort sind es 120 Absolventen.