Für über 1500 junge Menschen geht ein wichtiger Lebensabschnitt zu Ende. Sie haben ihre Ausbildung bei der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken-Bayreuth erfolgreich abgeschlossen. Ihre Zeugnisse bekommen sie in diesen Tagen im Rahmen von acht Abschlussfeiern. Am Abend sind die Absolventen des IHK-Gremiums Hof in der Freiheitshalle dran. Das Gremium Marktredwitz-Selb verabschiedet seine Absolventen am kommenden Donnerstag in der Stadthalle Marktredwitz.