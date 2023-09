IHK-Gremien beraten: Wie wird ärztliche Versorgung auf dem Land besser?

In den kommenden zehn Jahren wird sich die Hälfte aller Ärzte in den Ruhestand verabschieden. Zeitgleich wird sich die Patientenanzahl aber verdreifachen. Aber wie kann die ärztliche Versorgung in der Region besser werden? Diese Frage haben sich die IHK-Gremien Hof und Marktredwitz-Selb gestellt.

Der Konsens war: Ein Patentrezept gibt es nicht. Von dem Vorschlag eines Headhunters bei den Landratsämtern waren die Teilnehmenden aber begeistert. Der soll Ärzte für den ländlichen Raum anwerben. Zudem sollte es schneller gehen, dass ausländische Abschlüsse anerkannt werden. Wunsiedels Landrat Peter Berek findet, das ganze System sei reformbedürftig. Die unterschiedlichen Systeme der Gesundheitsversorgung müssten besser ineinandergreifen. Eine Medizin-Stipendiaten aus dem Landkreis Wunsiedel merkte zudem an, dass junge Ärzte wegen der langen Ausbildungsdauer erst in einigen Jahren für den ländlichen Raum zur Verfügung stünden. Ein wichtiger Schritt für die Zukunft sei außerdem der Ausbau medizinischer Versorgungszentren und ambulanter Dienste, so der Ärztliche Direktor des Klinikums Fichtelgebirge.