Hitze, Trockenheit und der Borkenkäfer haben den Wäldern in Oberfranken stark zugesetzt. Ganze Landstriche sind kahl. Wir wollen etwas (…)

Gewerkschaften legen Verkehr lahm: Busse in der Region auch teilweise betroffen

Bio-Lebensmittel sind im Preis lange nicht so stark gestiegen wie Lebensmittel insgesamt. Darauf haben jetzt der Bund Naturschutz und (…)

Betrüger hatten mit einem Schockanruf wieder Erfolg in der Region. Dieses Mal ist eine Kulmbacher Seniorin auf die Masche (…)

Schockanruf: Kulmbacherin übergibt in Hof Wertgegenstände an falsche Polizisten

Waidmannsheil?: Präsident des Jagdverbands bleibt im Amt

Großer Showdown der bayerischen Jäger am Wochenende in Hof: In der Freiheitshalle hat sich der Bayerische Jagdverband getroffen. Nach (…)