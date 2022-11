IHK für Oberfranken Bayreuth: Warnung vor neuen Phishing-Mails

Die IHK für Oberfranken Bayreuth warnt erneut vor Phishing-Mails. Auf was muss man denn bei so einer E-Mail achten?

Eine „IHK Deutschland“ schreibt aktuell oberfränkische Unternehmen an mit der Aufforderung, ihre im Handelsregister falsch eingetragene Telefonnummer zu korrigieren. Wenn man das nicht tut, muss man angeblich ein Bußgeld in Höhe von 2.000 Euro zahlen. Dass es sich um eine Phishing-Mail handelt, erkennt man in diesem Beispiel an mehreren Sachen. Es gibt zum Beispiel gar keine IHK Deutschland. Außerdem wird die IHK keine solche Prüfung durchführen, das würden Handelsregistergerichte tun. Außerdem gehören Telefonnummern nicht zu den Pflichtangaben im jeweiligen Handelsregistereintrag.

Wenn ihr so eine E-Mail bekommt, löscht sie bitte umgehend und klickt den Link nicht an.