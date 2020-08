IHK für Oberfranken Bayreuth warnt: Betrüger schicken falsche Rechnungen an Unternehmen

Achtung an die Unternehmen in der Region: Die IHK für Oberfranken Bayreuth warnt aktuell vor Betrügern. Wer eine Rechnung von einer sogenannten anordnenden Dienstelle Amtsgericht Bayreuth bekommt, sollte hellhörig werden. Darin verlang dieses angebliche Amtsgericht 349 Euro für einen Eintrag ins Handelsregister. Ins Visier geraten demnach Unternehmen, die kürzlich ins Handelsregister eingetragen wurden oder dort etwas geändert haben. Kostenrechnungen für Handelsregistereintragungen in Oberfranken verschickt aber ausschließlich die zuständige Landesjustizkasse, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Bei den Originalrechnungen ist außerdem eine Rechtsbehelfsbelehrung dabei. Die fehlt den gefälschten Rechnungen.