IHK für Oberfranken Bayreuth: Hotline in Bayern

82 Prozent der oberfränkischen Firmen erwarten einen Umsatzrückgang, jedes dritte Unternehmen rechnet mit einem Personalabbau und fast die Hälte arbeitet gar nicht. Die Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth zeigt, dass die Corona-Krise deutliche Spuren in der Wirtschaft hinterlassen hat. IHK-Hauptgeschäftsfüherin Gabriele Hohenner begrüßt die Hilfen der Regierung. Jetzt meldet die IHK für Oberfranken Bayreuth, dass die bayerische Staatsregierung eine Corona-Hotline freigeschaltet hat. Sie ist die ganze Woche erreichbar. Außerdem müssen ja Personen, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen, für zwei Wochen in Quarantäne. Ausgenommen sind Personen, die beruflich bedingt die Grenzen überschreiten, Waren und Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren und Personen, die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst in das Bundesgebiet einreisen.