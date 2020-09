IHK für Oberfranken Bayreuth: Heute gehen die Ausbildungen los

Ab heute gehen viele Jugendliche die ersten Schritte ins Berufsleben, denn heute starten die Ausbildungen – auch in der Euroherz-Region. Trotz Corona suchen viele IHK-Ausbildungsbetriebe nach Azubis. Es sind im Hofer Land und im Landkreis Wunsiedel deutlich weniger Ausbildungsverhältnisse als im Vorjahr eingetragen, meldet die IHK für Oberfranken Bayreuth. Unter dem Motto Ran an die Lehrstellen appellieren die Vorsitzenden der regionalen Gremien an die Jugendlichen und die Wirtschaft. Die Auswahl an Ausbildungsberufen ist groß: Über 170 unterschiedliche IHK-Ausbildungsberufe gibt es in Oberfranken.