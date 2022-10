IHK für Oberfranken Bayreuth: Abschlussfeiern für rund 500 Auszubildende aus der Euroherz-Region

Mehr als 500 Auszubildende in den Landkreisen Hof und Wunsiedel haben allen Grund zu feiern: Sie haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 360 Auszubildenden aus dem Hofer Land hat die IHK für Oberfranken Bayreuth bereits zu ihren bestandenen IHK-Ausbildungsprüfungen gratuliert. Neun von ihnen sind im Rahmen der IHK Abschlussfeier in der Hofer Freiheitshalle sogar als Prüfungsbeste geehrt worden. Auch 150 Auszubildende aus dem Landkreis Wunsiedel haben ihre Ehrung in der Stadthalle Marktredwitz. bekommen Von ihnen haben elf die IHK-Ausbildungsprüfungen als Prüfungsbeste bestanden.