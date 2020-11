IHK-Corona-Blitzumfrage: Wirtschaft von Normalität weit entfernt

Von Normalität ist die Wirtschaft in Oberfranken immer noch weit entfernt. Zu diesem Ergebnis kommt die IHK für Oberfranken Bayreuth nach ihrer jüngsten Blitzumfrage, die die Kammer diese Woche durchgeführt hat.

Laut der Umfrage ist der Umsatz bei mehr als jedem zweiten Unternehmen in der Region im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. 12 Prozent der Firmen mussten auf Grund des Teil-Lockdowns sogar schließen. Außerdem beklagt mehr als jedes dritte Unternehmen den Ausfall von Personal wegen einer Corona-Erkrankung oder weil die Beschäftigten als Kontaktpersonen in Quarantäne sind. Auf staatliche Unterstützung will trotz aller Schwierigkeiten nur jedes dritte Unternehmen zurückgreifen. Aber: Neun Prozent der Betriebe geht es so schlecht, dass ihnen im Falle einer Verlängerung des Teil-Lockdowns das Aus droht.