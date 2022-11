IHK Chemnitz: Vollversammlung verabschiedet Positionspapier zur Energiepolitik

Nicht nur wir Privathaushalte, sondern vor allem Unternehmen haben mit den hohen Energiekosten zu kämpfen. Entlastung sollen die Gas- und Strompreisbremse bringen. Die Industrie- und Handelskammer Chemnitz, zu der auch die Regionalkammer Plauen gehört, hat nun ein Positionspapier zur Energiepolitik verabschiedet. Damit will die IHK die Interessen der regionalen Wirtschaft gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit vertreten.

Die Wirtschaft bräuchte planbare Rahmenbedingungen. Dazu gehören schnelle Antworten auf Kostenexplosionen, zügige Beschlüsse und eine klare Kommunikation. Zudem sei es dringend notwendig, alle verfügbaren Energieerzeugungsanlagen in den Markt zu bringen. So müssten Atomkraftwerke weiterbetrieben werden, und Kohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsste ebenfalls schneller gehen. Alle gewerblichen Energieverbraucher bräuchten bis zum Inkrafttreten der Gas- und Strompreisbremse schnell und unbürokratisch finanzielle Unterstützung. Außerdem müssten Härtefallregelungen für existenzbedrohte Unternehmen zügig greifen. Die IHK Chemnitz fordert auch geringere Steuern für Energie. Die Bundesregierung müsste abschließend das Recht auf Ersatzversorgung auf alle Spannungsebenen und Druckstufen der Netze ausweiten.