IHK Abschlussprüfungen: Erneut unter Corona-Bedingungen

Lehrlinge zweiter Klasse sollen die Menschen, die gerade eine Ausbildung machen, nicht sein. Fakt ist aber, dass die Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth, die heute beginnen, unter besonderen Bedingungen stattfinden. Rund 2.600 Azubis in Oberfranken legen ihre Prüfungen in knapp 150 Berufen ab.

Die IHK hat dafür auch in diesem Jahr wieder mehr Räumlichkeiten angemietet, um die Mindestabstände sicherstellen zu können. Heute und morgen sind zunächst die Prüflinge in den kaufmännischen Berufen an der Reihe. Das sind zum Beispiel Einzelhandels-, Bank- und Bürokaufleute. Nach den schriftlichen Abschlussprüfungen folgen im Sommer noch mündliche und praktische Prüfungen.