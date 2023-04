Neue Fachkräfte für Oberfranken: Die Abschlussprüfungen der IHK für Oberfranken Bayreuth sind abgeschlossen. Wie die Industrie und Handelskammer in einer Mitteilung schreibt, haben 1.055 Absolventen in ganz Oberfranken ihre Berufsausbildungen erfolgreich beendet. In den nächsten Wochen werden sie nach und nach in den acht Gremiumsbezirken der IHK offiziell verabschiedet. Dabei werden auch die besten Absolventen geehrt.