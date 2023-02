IG Metall: Milliardenfonds für mittelständische Wirtschaft

Die IG Metall fordert im Landtagswahljahr einen bayerischen Transformationsfonds in Milliardenhöhe für kleine und mittlere Unternehmen. Der Fonds soll Mittelständler bei der Entwicklung neuer Produkte und Produktionsprozesse unterstützen. Das sagte der bayerische Bezirksleiter Johann Horn am Dienstag bei der Jahrespressekonferenz der Gewerkschaft im Freistaat. Im Gegenzug für staatliche Förderung sollen sich Unternehmen insbesondere verpflichten, Standorte und Arbeitsplätze in Bayern zu erhalten. Das soll verhindern, dass Unternehmen staatliche Zuschüsse bekommen, um anschließend dennoch ins Ausland abzuwandern.