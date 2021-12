IG BAU zur Ampel: Die Baubranche wird weiter boomen

Neue Wohnungen, klima- und seniorengerechte Sanierungen: Das alles hat sich die neue Ampel-Regierung vorgenommen. Das bedeutet für die Baubranche weiterhin klotzen. Von Krise ist hier nichts zu spüren, die Auftragsbücher bleiben voll.

Die Gewerkschaft IG BAU Oberfranken meint: Das ist für die insgesamt 1520 Bauarbeiter in Stadt und Landkreis Hof nicht zu schaffen. Es braucht mehr Manpower. Die Voraussetzungen seien mit dem Lohnplus von 6,2 Prozent in der Baubranche bereits geschaffen. Außerdem stehen drei Einmalzahlungen von 1350 Euro an. Auch Azubis profitieren von den jüngsten Tarifverhandlungen, so die IG BAU. Für den Weg zur Baustelle gibt es künftig auch eine ordentliche Entschädigung, das sogenannte Wegezeit-Geld.