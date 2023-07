IG BAU: Sonderzahlung für alle Dachdecker

Wer in Stadt und Landkreis Hof auf dem Dach arbeitet, dem winkt jetzt eine Sonderzahlung. Dachdecker bekommen in diesem und im kommenden Jahr eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 950 Euro. Darauf weist die Gewerkschaft Bauen Agrar Umwelt hin. In diesem Jahr stehe jedem Beschäftigten der erste Teil dieser Prämie zu. Das sind 475 Euro ab sofort. Deshalb jetzt zügig beim Chef auf der Matte stehen und das Geld einfordern, sagt Uwe Behrendt von der IG BAU Oberfranken. Wichtig dabei sei, das jeder Dachdecker und jeder Büroangestellter diese Sonderzahlung bekommt. In Stadt und Landkreis Hof profitieren dadurch laut IG BAU rund 250 Beschäftigte in Dachdeckerbetrieben.